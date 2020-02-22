بالفيديو.. مسنة تعود للحياة بعدما حفروا قبرها !

كييف(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، عادت مسنة ثمانينية أوكرانية إلى الحياة بعدما ظن الأطباء وأقاربها أنها توفيت ولم تشر أي علامات إلى بقائها على قيد الحياة .

والمثير للدهشة أن المرأة83 عام ، ظلت 10 ساعات على تلك الحالة المريبة دون ملاحظة نبض أو تنفس ، حتى جهزت عائلتها مراسم دفتها من الجنازة والعشاء التذكاري ، وقاموا بحفر قبرها .

وفي لحظة مفاجئة عادت “كسينا” للحياة لتتحدث إلى الجميع وكأن شيئاً لم يكن ، فيما أكد الأطباء أنها ثالث مرة تنجو فيها من الموت السريري .