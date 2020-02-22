تطوير إمكانية رؤية الطريق في ناقل حركة هيونداي وكيا الجديد

أميرة خالد(صدى):

عملت هيونداي وكيا، على تطوير جير أوتوماتيكي جديد لسيارات البترول والديزل يقوم بالتنقل بين السرعات بناء على بيانات الخرائط ومسح الطرق عبر الرادار والكاميرا، والذي يعتمد على 40 براءة اختراع رئيسية ومن المتوقع تطبيقه في السيارات الإنتاجية قريبًا.

وتقوم هذه التقنية، على نظام ملاحة ثلاثية الأبعاد لمسح المنعطفات وتعرجات الطرق وظروف الزحام والسرعة والمسافة بين السيارات، مع استخدام نظام ذكاء اصطناعي متطور لمعالجة كل هذه البيانات وحساب السرعة المناسبة للجير للتعامل مع كل طريق بشكل مبكر.

وستخفف من استخدام المكابح بـ 11%، ما يعني تخفيف الضغط عليهم بشكل ملحوظ، كما بالإمكان تغيير وضعية قيادة السيارة لـ ” سبورت ” على سبيل المثال عند الدخول للطرق السريعة قبل العودة للوضعية العادية عند تركها.