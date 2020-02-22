بالفيديو.. رجل يتباهى بزواجه من 35 امرأة

أبوظبي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن رجل خليجي يتضح أنه إماراتي الجنسية وهو يتباهى بتعدد زوجاته.

وأظهر الفيديو، الرجل وهو يقول أنه تزوج من 35 امرأة على مدار حياته منذ كان عمره 17 عامًا؛ مؤكدًا أن ذلك كان بـ ” الحلال ” .