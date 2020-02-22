نشر : منذ 11 دقيقة 386 4 منوعات بالفيديو.. رجل يتباهى بزواجه من 35 امرأة أبوظبي(صدى): كشف مقطع فيديو، عن رجل خليجي يتضح أنه إماراتي الجنسية وهو يتباهى بتعدد زوجاته. وأظهر الفيديو، الرجل وهو يقول أنه تزوج من 35 امرأة على مدار حياته منذ كان عمره 17 عامًا؛ مؤكدًا أن ذلك كان بـ ” الحلال ” . https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2020/02/Project-1-279.mp4
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 8 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله ينتقم منه
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46594 ] نشر منذ 8 دقائق
طيب طيب
فارس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 دقيقتين
جميع الأنواع والمقاسات
فارس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 دقيقتين
جميع الأنواع والمقاسات