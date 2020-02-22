  • السبت 22

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالصور.. دومينيك تثير الجدل بإطلالتها الجريئة على «السرير»

بالصور.. دومينيك تثير الجدل بإطلالتها الجريئة على «السرير»

بالصور.. دومينيك تثير الجدل بإطلالتها الجريئة على «السرير»
بيروت(صدى):

استمرت الفنانة اللبنانية، دومينيك حوراني، في إثارة الجدل حيث ظهرت مؤخرًا بإطلالة جريئة من فوق السرير.

ونشرت دومينيك حوراني، الصور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وهي بفستان قصير، تمرح وتقفز على السرير، مما أثار ضجة كبيرة حولها؛ فيما كانت قد طرحت كليب بعنوان “يا عريس”، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 39 دقيقة

قالها السيسي
المحنه محنه

[ عدد التعليقات: 94265 ] نشر منذ 18 دقيقة

الحمد لله على نعمة العقل ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *