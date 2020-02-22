بالصور.. دومينيك تثير الجدل بإطلالتها الجريئة على «السرير»
استمرت الفنانة اللبنانية، دومينيك حوراني، في إثارة الجدل حيث ظهرت مؤخرًا بإطلالة جريئة من فوق السرير.
ونشرت دومينيك حوراني، الصور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وهي بفستان قصير، تمرح وتقفز على السرير، مما أثار ضجة كبيرة حولها؛ فيما كانت قد طرحت كليب بعنوان “يا عريس”، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46602 ] نشر منذ 51 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم تقول قرده تشبي
لللل[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 39 دقيقة
قالها السيسي
المحنه محنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94265 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل ..