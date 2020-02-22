طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والظهران
كشفت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالشركة في محافظة جدة ومدينة الظهران، بمسميات: تنفيذي مبيعات أول (جدة): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذي صلة.
وأوضحت الشركة، أنها تحتاج إلى تنفيذي مبيعات (جدة): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات بقطاع السفر والسياحة؛ فضلًا عن مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (الظهران): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة؛ فيما مُتاح التقديم حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وللتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive) (جدة) من هنـــــــــــا .
2- تنفيذي مبيعات (Sales Executive) (جدة) من هنــــــــــــــا .
3- مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (Senior Customer Sales & Service Agent) (الظهران) من هنــــــــــــــا .
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