طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والظهران

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالشركة في محافظة جدة ومدينة الظهران، بمسميات: تنفيذي مبيعات أول (جدة): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذي صلة.

وأوضحت الشركة، أنها تحتاج إلى تنفيذي مبيعات (جدة): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات بقطاع السفر والسياحة؛ فضلًا عن مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (الظهران): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة؛ فيما مُتاح التقديم حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وللتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive) (جدة) من هنـــــــــــا .

2- تنفيذي مبيعات (Sales Executive) (جدة) من هنــــــــــــــا .

3- مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (Senior Customer Sales & Service Agent) (الظهران) من هنــــــــــــــا .