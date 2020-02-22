طرق بسيطة لترويض الزوج الفوضوي

أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، عن أبرز الطرق وأسهلها للتعامل مع الزوج الفوضوي من خلال محاولة رؤية الأشياء من وجهة نظره؛ حيث قد يكون لديه نوبات عمل طويلة ما يسبب له الإرهاق الشديد أو ضيق الوقت، وبالتالي لا يستطيع إنجاز المهام المطلوبة منه، أو إنجازها بمستوى دون المطلوب.

ومن المهم أن تكتبي قائمة بالأشياء التي تزعجك حقاً والتي يهملها زوجك وتكون سبباً بإشعال غضبك منه والدخول في معارك معه، ثم احذفي منها الأشياء التي يمكن تقبّلها أو التعايش معها، وحدّدي اجتماعاً أسبوعياً أو شهرياً لمناقشة تقسيم الأعمال المنزلية، وعليكِ السماح دائماً بعملية التفاوض، وأن تمنحي زوجك مساحة من المعارضة، ومساحة أكبر من الخطأ.

ويجب ألا تنسي المدح والثناء كلما أنجز زوجك بعض الأعمال بنجاح، وفكري في طلب مساعدة خارجية إذا كانت ميزانيتك تسمح بطلب مساعدة من أحد المحترفين في الأعمال المنزلية، بينما قد يكون زوجك قضى طفولة مع أبوين متعصّبين للنظافة والترتيب ما دفعه إلى حالة الفوضى الحالية.