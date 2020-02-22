أب ينجو من عقوبة اغتصاب ابنته بحجة «تعليمها ممارسة الجنس» !

كانبرا(صدى):

في قرار صادم لجريمة أخلاقية مشينة ، قررت محاكمة استرالية معاقبة أب اغتصب ابنته مراراً طيلة 5 سنوات بالسجن ” 20 شهر ” فقط .

وفي التفاصيل ، فقد أقر الأب بفعلته الدنيئة مبرراً ذلك ، بأن ابنته تحتاج إلى تعليم الأساليب النسائية .

واعترف بأنه اغتصبها عندما كان عمرها 11 عام حتى أصبح عمرها 16 عام ، وانه هددها بعقاب صارم إذا أخبرت أحد بذلك .

وأثارت القضية جدل كبير بعد تخفيف القاضية الحكم من 5 سنوات سجن لـ “20 شهر ” بعدما برر الجناية بتعليم ابنته الممارسة الجنسية ، وسط مطالبات بتشديد العقاب على هذا الأب الذي خان أمانة تربية ابنته .