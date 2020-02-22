«المسند»: تقلبات عنيفة وهبوط سريع في درجات الحرارة الثلاثاء المقبل
حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند من تقلبات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع بسبب الرياح والغبار ، مؤكداً أن موجات البرد السريعة لم تنتهي .
وقال ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : التقلبات الجوية تضرب المملكة يوم الثلاثاء .. أهيب أهيب بالجميع أخذ التنبيهات على محمل الجد، والتفاصيل في حينها .
وأضاف : سيكون هناك إرتفاع تدريجي في الحرارة ثم إنخفاض مفاجئ وسريع يوم الثلاثاء ، مع كتلة هوائية باردة تبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94260 ] نشر منذ 47 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..