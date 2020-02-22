توجه للإطاحة برئيس «برشلونة»

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صجفية اليوم السبت عن ضغوط كبيرة على رئيس ندي برشلونة لتقديم إستقالته ، والدعوة لإنتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي الصيف المقبل .

وأكدت أن هناك شبه إتفاق على الإطاحة برئيس برشلونة جوسيب بارتوميو ، وأن هناك اجتماع عُقد بشكل غير رسمي للوقوف على مستقبل برشلونة بعد إستقالته .

وكان رئيس برشلونة قد تعاقد مع شركة لتحسين صورته جماهيرياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومهاجمة بعض اللاعبين مثل جيرارد بيكيه وتشافي هرنانديز وكارليس بيول ، إلا أنه أنها لم تفلح .