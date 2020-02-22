سجن فتاة باعت طفلتها الصغيرة لكسب الأموال

موسكو(صدى):

شهدت روسيا واقعة مؤسفة لمحاولة أم بيع طفلتها المولودة حديثًا في السوق السوداء مقابل 12.000 جنيه إسترليني؛ حيث تم القبض عليها وهي تتلقَّى أموال بيع طفلتها لأحد المشترين.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا وهي أمًّا لثلاثة أطفال، قد حاولت عرض اثنين منهم للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ولادتهم؛ فيما المشترين غير الأسوياء طلبوا من السيدة إحضار ابنتها المولودة حديثًا إلى موسكو من بلدة في جمهورية تتارستان بجنوب غرب روسيا.

وتراجعت الأم عن رأيها قبل الدخول في مرحلة المخاض والولادة، وتوقفت عن الاتصال بالمشتري، بينما عادت وطلبت الأم 12.097 جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليون روبل روسي مقابل الطفلة الواحدة، ليتم إلقاء القبض عليها متلبسة أثناء استلامها الأموال من المشتري والحكم عليها بأربع سنوات سجن.