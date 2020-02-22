برشلونة يستغل أزمة مانشستر سيتي لإغراء نجمه

وكالات(صدى):

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي؛ مستغلا عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” .

وكان يويفا قد أعلن عن حرمان النادي الإنجليزي من المشاركات القارية، مدة عامين، وهو ما يهدد بقاء نجوم حامل لقب الدوري الإنجليزي؛ فيما يضغط برشلونة على برناردو سيلفا لإقناعه بمغادرة مانشستر سيتي، والانتقال إلى كامب نو، معقل النادي الكتالوني.

وانتقل سيلفا البالغ من العمر 25 عاما من موناكو إلى مانشستر سيتي صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو؛ حيث شارك مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في 35 مباراة، ليكمل 139 مباراة مع النادي الإنجليزي حتى الآن، سجل فيها 29 هدفا وصنع 33، علما أن عقده يمتد حتى يونيو 2025.