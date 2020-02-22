بالفيديو.. «ملك التوقعات»: الهلال سيهزم الإتحاد بـ 5 أهداف بلا رد

طلال الغامدي(صدى):

أثار حسن الصبحان أحد مشاهير التواصل الإجتماعي المعروف بـ “ملك التوقعات ” الجدل ، بعدما أعلن توقعاته لمبارة الإتحاد والهلال .

وظهر وكأنه يستحضر الإلهام أو أن أحداً يُملي عليه وعد على أصابه قائلاً : سأحرق لكم نتيجة المباراة .. فوز الإتحاد صفر التعادل صفر ، فوز الهلال 10 مليار بالمية ، مهمة الإتحاد صعبة مستحيلة حتى انه يتعادل ما في أي أمل ، ولا شمعة مضيئة في نهاية النفق ان الإتحاد يفوز او حتى يتعادل .

وأضاف : مافي فريق يقارن مع الهلال محلياً وعربياًوآسيوياً ، الهلال يلعب كرة صحيحة ما تسبب رمد ، ولا حساسية ، ولا لغط ، مهمة الإتحاد صعبة هذا الموسم .

وتابع : الفوارق شاسعة ..أخشى أن يصيب الإتحاد 4 أهداف أو 5 و”جوميز ” سيحرز هدفين .