حيلة جديدة لإختراق «واتساب» بسهولة

وكالات(صدى):

حذر خبراء تقنيون من خطورة إختراق حسابات مستخدمي ىتطبيق التراسل الفوري “واتسآب ” من خلال محرك البحث ” جوجل ” بسهولة.

وأكدوا أن ” الدعوة إلى قروب عبر الرابط ” تسهل للمخترقين التوصل لتلك المجموعات وفهرستها عبر ” محرك جوجل ” بسهولة ، ومن ثم التوصل إلى حسابات المشاركين وأرقام هواتفهم .

وقال صحفي بإذاعة “دويتشه فيل” الألمانية أن جوجل يعطي 470 ألف نتيجة بحث لعتاوين الدردشات على واتسآب المستخدمة في القروبات .

وحذر الصحفي من تداول تلك الروابط مؤكداً أنها باتت حيلة شهيرة لإختراق الحسابات ، وأنه لا ينبغي الدخول إلا على الروابط الموثوق بها .