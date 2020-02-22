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صحة حفرالباطن تنظم حملات توعوية عن كورونا في المنشآت التعليمية

صحة حفرالباطن تنظم حملات توعوية عن كورونا في المنشآت التعليمية
بدر الحارثي(صدى):

أقامت صحة حفرالباطن حملة توعوية وتثقيفية مكثفة عن فيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية ” كورونا ” في المنشآت التعليمية حيث تناولت التوعية شرحًا تعريفياً عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره وأهمية الوقاية منه ، وقدم الطاقم الطبي شرحًا تفصيلياً علي كيفية المحافظة علي النظافة في مختلف جوانب الحياة وعلى أهمية نظافة الأيدي ، وكيفية الطرق الصحيحة لاستخدام المعقمات بعد الاختلاط بالآخرين ، مع توزيع الكمامات ، والمعقمات على الطلاب والطالبات.

وتؤكد صحة حفرالباطن حرصها الدائم على تقديم الحملات التوعوية في المنشآت الحكومية والتعليمية لتوعيتهم بأهمية التثقيف الصحي.

 

 

 

 


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