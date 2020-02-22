بالصور.. خدمة شهرية تمنحك سيارة مرسيدس AMG مختلفة يوميًا

أميرة خالد(صدى):

أتاحت شركة مرسيدس، خدمة اشتراك شهري للعملاء بالتنويع بين موديلات الشركة المختلفة، مقابل رسوم شهرية معتبرة وذلك لسيارات AMG، في بعض المدن الأمريكية.

وكشفت مرسيدس أن الخدمة الخاصة بـ AMG هي استجابة لطلبات العملاء، كما أنها تمثل فرصة رائعة للمشتركين للتمتع بتجربة القوة الهائلة والإثارة الناتجة عن قيادة سيارات AMG الأفضل في مجالها.

وتبدأ أسعار خدمة اشتراك مرسيدس الأساسية بـ 1,095 دولار كل شهر (4203 ريال)، سيقفز السعر إلى 3,595 دولار شهريا لاشتراك AMG الحصري (13,470 ريال)؛ حيث يشمل السعر التأمين والمساعدة في أي وقت حسب الطلب والصيانة بغض النظر عن المسافة.