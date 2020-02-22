بالفيديو..«الخثلان» يوضح حكم الراتب إذا كان مبني على قرض «ربوي» من أجل العمل بالخارج
كشف الشيخ سعد الخثلان الحكم الشرعي لدخل العامل إذا كان مبني على قرض ربوي من أجل السفر للعمل بالخارج ، وما إذا كان راتبه حرام بسبب هذا القرض .
وقال “الخثلان ” في لقاء تليفزيوني على قناة المجد الفضائية : أنه يجب على العامل أن يتوب لله عز وجل من هذا القرض الربوي لأنه محرم وكان من الواجب عليه ألا يفعل ذلك ويتقي الله تعالى في دخله ” ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ” ، أو أن يبحث عن طريق من طرق التمويل المباحة وهي تحقق الغرض نفسه بالحصول على السيولة النقدية من غير الوقوع في الأمر المحرم .
وأضاف : ولكن مادام هذا الأمر قد وقع فعليه التوبة إلى الله عز وجل ومحاولة التخلص من هذا القرض الربوي ما أمكن .
وتابع : وأما من جهة عمله فعمله صحيح وليس للقرض الربوي علاقة بعمله ولا بمصدر رزقه ، وفقاً للقاعدة الفقهية ” إذا كانت الجهة منفكة فإن هذا لا يؤثر ” ، فعتد بعض العلماء المحققين إذا انفصلت الجهة عن العمل فلا يسري التحريم .
وضرب “الخثلان ” مثال بذلك ، كمن يصلي في الدار المغصوبة ، فالصلاة صحيحة ، ويأثم بالغصب ، وكذلك الأمر هنا فالإثم على القرض الربوي ولا علاقة له برزقه لأن العمل صحيح ومنفك عن القرض ، وكسبه حلال ، ولكن يتخلص من آثار القرض الربوي ما أمكن .
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