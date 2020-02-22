بالفيديو.. «الخثلان»: لا بأس بقتل المؤذي من الحشرات والحيوانات
كشف الأستاذ الدكتور الشيخ سعد بن تركي الخثلان، اليوم السبت، عن حكم قتل المؤذي من الحشرات والحيوانات التي تتسبب في مشكلات قد تكون خطيرة وتنتشر في بعض القرى.
وأوضح ” الخثلان ” خلال مشاركته في برنامج ” الجواب الكافي ” على قناة المجد، أنه لا بأس بقتل المؤذي من الحيوانات عمومًا لأنها خُلقت من أجل مصلحة بني آدم؛ حيث يجوز التخلص من الحشرات المؤذية بأي طريقة ماعدا استخدام النار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94260 ] نشر منذ 49 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..