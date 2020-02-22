علاقة إمام مسجد لندن المطعون بحادث الأميرة ديانا

لندن(صدى):

ظهر إمام مسجد في لندن، من جديد بعدما تعرض للطعن في الرقبة أول أمس على يد شاب بريطاني، بعد أن خدعه الشاب لفترة طويلة على أنه راغب في تعلم الإسلام ليتمكن من دخول المسجد باستمرار.

وترك الإمام رأفت ماجلاد الذي قضى 30 عامًا من عمره يرفع الأذان 5 مرات يوميًا مع كل صلاة، المستشفى وحضر إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، ليؤكد أنه يشعر بالأسف تجاه الشاب الذي هاجمه، لكنه يسامحه لأن الإسلام أمر بالتسامح.

وقال الإمام: ” لا يمكنني تفويت صلاة الجمعة أبدًا، إنه يوم مهم لنا كمسلمين، أشعر وكأنني أفتقد شيئًا غاليًا إذا فاتني”؛ فيما كان هو المسئول عن غسل «دودي الفايد» بعد وفاته في سيارته برفقة الأميرة «ديانا» في الحادث الشهير الذي راح الثنائي ضحيته.