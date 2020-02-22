ريال مدريد يتجسس لخطف هدف برشلونة

وكالات(صدى):

يتصارع قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، لخطف فابيان رويز الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا الذي يلعب لصالح فريق نابولي؛ حيث حضر مراقبون من ريال مدريد لقاء بريشيا ونابولي لمتابعة اللاعب عن قرب؛ بينمل أرسل برشلونة في سبتمبر، الفرنسي إيريك أبيدال لمتابعة اللاعب في إيطاليا خلال لقاء ليتشي ونابولي.

ومن جانبها، تواصل إدارة نابولي ضغطها على النجم الشاب لتمديد عقده المنتهي صيف 2023؛ بينما توقفت المفاوضات نهائيًا بسبب الموسم الصعب للفريق والمشاكل التي عرفها الفريق بين اللاعبين والرئيس أوريليو دي لورينتيس، ولا يملك النجم الإسباني الشاب في عقده شرطًا جزائيًا.

ويفضل رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، وضع شرط جزائي يصل إلى150 مليون يورو وهو مبلغ يعد حاجزًا أمام الفرق الراغبة بضمه؛ فيما يرغب ريال مدريد في إقناع نابولي ببيع نجمه، الصيف المقبل، حتى في حال نجاح الفريق الإيطالي بتمديد عقده بشرط جزائي كبير، وهو مستعد لدفع مبلغ 80 مليون يورو الصيف المقبل.