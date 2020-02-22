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  3. بالفيديو.. «دانة الطويرش» تعترف بوقوعها ضحية لعملية نصب خطيرة

بالفيديو.. «دانة الطويرش» تعترف بوقوعها ضحية لعملية نصب خطيرة

بالفيديو.. «دانة الطويرش» تعترف بوقوعها ضحية لعملية نصب خطيرة
خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش واقعة غريبة للنصب عليها في مبلغ 91 ألف دينار ما يعادل ” 300 ألف ولار ” تحت زعم شراء ساعة نادرة .

وقالت خلال برنامج “السندريلا” على قناة atv الفضائية ، انها مهووسة بالساعات ولم تستشر أحد في شرائها ، وأن هذا الشخص أقنعها بالمشاركة بتلك الساعة في ” إيفنت ” فاشترته ، لكنها تعرضت للنصب دون غيرها واكتشفت أنها ساعة مقلدة بلا قيمة .

وقالت أنها شعرت بالضيق الشديد وقتها لأنها أحست بأنها ” مغفلة ” ، محذرة من مثل هذه المواقف.


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