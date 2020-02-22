الاتحاد الأوروبي في طريقه للموافقة على استحواذ أرامكو لـ «سابك»

علي القحطاني(صدى):

أكدت تقارير صحافية، أمس الجمعة، أن هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي، ستمنح شركة “أرامكو” موافقة غير مشروطة فيما يخص شراء نسبة 70% من الشركة السعودية للصناعات البتروكيماويات “سابك”، بمبلغ 69 مليار دولار.

وكشفت “أرامكو”، عن هذه الصفقة في شهر مارس من العام الماضي، وتهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات؛ فيما تعد “سابك” رابع أكبر مجموعة في العالم للبتروكيماويات، وتعمل في أكثر من 50 دولة.