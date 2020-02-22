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بالفيديو.. «سيرين عبد النور» ترقص في عيد ميلادها الـ 43

بالفيديو.. «سيرين عبد النور» ترقص في عيد ميلادها الـ 43
بيروت(صدى):

كشف مقطع فيديو عن جانب من إحتفال الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلادها الـ 43 مؤخراً .

وأظهر الفيديو الفنانة وهي ترقص على أنغام أغنية ” بدي دوب ” للفنانة إليسا بطريقة عفوية وبإطلالة بسيطة وأنيقة وسط تشيجع الحضور ، فيما لم يتضح مكان الإحتفال .

الجدير بالذكر أن الفنانة مواليد 1977 ، وقدمت العيد من الأعمال الغنائية والدرامية ، وكانت عارضة أزياء ، وهي متزوجة من تزوجت من اللبناني فريد رحمة منذ 2007، ولها بنت تدعى تاليا وابن يدعى كريستيانو .


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