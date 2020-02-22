فتاة تكسر أنف شاب بـ «نطحة» قوية

بوخارست(صدى):

أصابت أنا ماريا بال وهي مصارعة سابقة، أحد الشباب المشاركين في برنامج لتلفزيون الواقع، بكسر في أنفه بعد “نطحة” قوية وغير متوقعة، بعد غضبها بسبب فشلها في الفوز.

ويعمل المتسابقون الشبان الموجودون على جزيرة، للحصول على طعام ومياه وتدفئة وملاجئ لأنفسهم، فضلا عن ممارسة أنشطة تنافسية منوعة؛ فيما كانت ماريا تحاول إسقاط بعض الأهداف، وفشلت في الفوز بهذه المسابقة التي أجريت في رومانيا، فصبت غضبها على لاعب منافس.

وسقط الشاب على الأرض من شدة الألم بعد نطحه بقوة من المصارعة السابقة ثم اكتشف فيما بعد أن أنفه قد كسر؛ ليتم طردها من البرنامج، بسبب خرقها قوانين المسابقة بسلوك غير رياضي.