بالصورة.. روان بن حسين تضع مولودتها الأولى وتكشف عن زوجها لأول مرة
وضعت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين مولودتها الأولى والتي أسمتها ” بيلالونا” ، لترد على جميع الشكوك التي طاردتها الشهور الماضية حول حملها .
ونشرت “روان ” صورة لمولودتها بينما كان والدها يحملها ، لتكشف عن هوية الزوج التي أخفتها ، وتبين أنه رجل الأعمال الليبي يوسف .
والمثير للدهشة أنه قد اشتعلت خلافات كبيرة بينهما قبل أن تتحول إلى قصة حب ويتزوجا على أثرها في وقائع شهيرة على مواقع التواصل الإجتماعي .
وكانت روان قد أعلنت عن زواجها في أغسطس الماضي ، لكنها تكتمت عليه حرصاً على إخفاء حياتها الشخصية .
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