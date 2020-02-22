بالصورة.. روان بن حسين تضع مولودتها الأولى وتكشف عن زوجها لأول مرة

خالد الظفيري(صدى):

وضعت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين مولودتها الأولى والتي أسمتها ” بيلالونا” ، لترد على جميع الشكوك التي طاردتها الشهور الماضية حول حملها .

ونشرت “روان ” صورة لمولودتها بينما كان والدها يحملها ، لتكشف عن هوية الزوج التي أخفتها ، وتبين أنه رجل الأعمال الليبي يوسف .

والمثير للدهشة أنه قد اشتعلت خلافات كبيرة بينهما قبل أن تتحول إلى قصة حب ويتزوجا على أثرها في وقائع شهيرة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكانت روان قد أعلنت عن زواجها في أغسطس الماضي ، لكنها تكتمت عليه حرصاً على إخفاء حياتها الشخصية .