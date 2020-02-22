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  3. بالصورة.. روان بن حسين تضع مولودتها الأولى وتكشف عن زوجها لأول مرة

بالصورة.. روان بن حسين تضع مولودتها الأولى وتكشف عن زوجها لأول مرة

بالصورة.. روان بن حسين تضع مولودتها الأولى وتكشف عن زوجها لأول مرة
خالد الظفيري(صدى):

وضعت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين مولودتها الأولى والتي أسمتها ” بيلالونا” ، لترد على جميع الشكوك التي طاردتها الشهور الماضية حول حملها .

ونشرت “روان ” صورة لمولودتها بينما كان والدها يحملها ، لتكشف عن هوية الزوج التي أخفتها ، وتبين أنه رجل الأعمال الليبي يوسف .

والمثير للدهشة أنه قد اشتعلت خلافات كبيرة بينهما قبل أن تتحول إلى قصة حب ويتزوجا على أثرها في وقائع شهيرة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكانت روان قد أعلنت عن زواجها في أغسطس الماضي ، لكنها تكتمت عليه حرصاً على إخفاء حياتها الشخصية .


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