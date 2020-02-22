بالصورة.. لقطة عجيبة لطفلة «تلوم» طبيبها لحظة الولادة
في واقعة مثيرة للدهشة ، كشفت صورة عن لحظة خروج طفلة برازيلية للحياة من رحم أمها بلا بكاء على غير عادة المواليد ، وإنما بنظرة عميقة عاتبة لطبيبها .
وأظهرت الصورة الطفلة ” إيزابيلا ” في غرفة الولادة بعدما اتفقت الأم مع مصور على التقاط تلك اللحظة ، لتبدو قاطبة الحاجبين بعيون غير مغمضة على عكس المواليد في الساعات الأولى ، بلا بكاء وإنما بنظرة عميقة فريدة من نوعها .
وأكد الطبيب والمصور ، أن تلك الصورة من أكثر الصور التي تأثرا بها ، فيما قال الطبيب انه ظل يطالب الطفلة بالبكاء لأنه مفيد لرئتيها حتى بكت أخيراً .
وأثارت الصورة تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ، بينما قال البعض أن الطفلة عاتبة على الحياة بشكل عام لما فيها من حروب وأزمات .
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46585 ] نشر منذ 19 دقيقة
ابليس قاعد بين عيونها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54576 ] نشر منذ 17 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ودها تطق ريوس وترًجع😂😂😂😂😂