بالصورة.. لقطة عجيبة لطفلة «تلوم» طبيبها لحظة الولادة

واشنطن(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، كشفت صورة عن لحظة خروج طفلة برازيلية للحياة من رحم أمها بلا بكاء على غير عادة المواليد ، وإنما بنظرة عميقة عاتبة لطبيبها .

وأظهرت الصورة الطفلة ” إيزابيلا ” في غرفة الولادة بعدما اتفقت الأم مع مصور على التقاط تلك اللحظة ، لتبدو قاطبة الحاجبين بعيون غير مغمضة على عكس المواليد في الساعات الأولى ، بلا بكاء وإنما بنظرة عميقة فريدة من نوعها .

وأكد الطبيب والمصور ، أن تلك الصورة من أكثر الصور التي تأثرا بها ، فيما قال الطبيب انه ظل يطالب الطفلة بالبكاء لأنه مفيد لرئتيها حتى بكت أخيراً .

وأثارت الصورة تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ، بينما قال البعض أن الطفلة عاتبة على الحياة بشكل عام لما فيها من حروب وأزمات .