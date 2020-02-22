«حزام البطن» يسبب الترهلات وضعف عضلات الظهر

أميرة خالد(صدى):

يعمل ارتداء حزام البطن على تثبيت عضلات البطن ما يتسبب في ضعفها، ما يهدد بتراكم الدهون حولها، الأمر الذي يؤدي إلى ترهل البطن، بدلا من التخلص منها؛ فضلًا عن ضعف عضلات الظهر والشعور بآلام مختلفة، وتقلص العضلات، ويحدث تحميل على الفقرات ما يؤثر على الغضروف.

ويتسبب ارتداء حزام البطن بشكل مباشر على البطن في التعرق الغزير في تلك المنطقة ما يهدد بنقص وصول الأكسجين إليها فيهدد بجفاف الجلد، وضعف مرونته؛ فيما يحتاج التخلص من دهون البطن إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من السعرات الحرارية.

ويؤدي قلة المجهود البدني إلى ضعف عضلات البطن يجعلها أكثر عرضة لتراكم الدهون حولها، وبالتالي فبذل مجهود بدني وممارسة التمرينات الرياضية خاصة التي تساهم في تقوية عضلات البطن تساهم في محاربة تكون الدهون.