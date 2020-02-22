«أصالة» تعترف: خضعت للعلاج النفسي بسبب إنفصالي عن زوجي

أميرة خالد(صدى):

اعترفت الفنانة السورية أصالها بتأثرها النفسي الشديد بسبب انفصالها عن زوجها “طارق العريان ” لدرجة أنها ذهبت إلى الأطباء في محاولة لتخليصها من حالة الحزن التي مرت بها .

وقالت “أصالة ” في تصريحات لها : كنت متعلقة به كتير.. وكنت بحبه.. وأنا عموما الحب العشق فى حياتى مش سهل.. وأنا حبيته كتير ..

وأرجعت الفنانة “أصالة ” نجاح أغنيتها الجديدة ” شامخ ” التي انطلقت في يناير الماضي إلى حالتها النفسية بسبب إنفصالها عن زوجها آنذاك ، مشيرة إلى أنها نقلت كل ما كانت تشعر به .

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان ووالد أبنائها “آدم وعلى ” في يناير الماضي ، وشوهدت قبل ذلك وهي تبكي على المسرح أثناء غنائها أغنية عاطفية بعنوان ” ذاك الغبي ” حيث توقفت عن الغناء وبكت تأثراً بها قبيل الإنفصال .