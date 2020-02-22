امرأة في دعوى خلع : عجوز وبيهتم بنفسه ويجري ورا عمليات التجميل

القاهرة(صدى):

في قضية غريبة من نوعها ، قررت زوجة مصرية اللجوء إلى القضاء وطلب الخلع بسبب إهتمام زوجها بنفسه ومحاربته علامات الشيخوخة .

وفي التفاصيل ، فقد أقرت الزوجة الأربعينية بإهمالها لنفسها لإنشغالها بالبيت والأولاد بينما يبالغ زوجها الخمسيني في الإهتمام بنفسه إذ يذهب إلى صالون الحلاقة اسبوعياً لعمل الصبغات وماسكات الوجه ، وكشفت مؤخراً أنه يقوم بإجراء عمليات تجميل لإخفاء التجاعيد بينما ظهرت التجاعيد على وجهها حتى بدت أكبر منه في السن .

وقالت الزوجة أنها لم تعد تحتمل رؤية زوجها أصغر منها وأجمل منها ، ما جعلها تشعر بكراهيته ، وأنه قد يتعرف على نساء أخريات ويتركها بعد هذا العمر الطويل .

وتابعت أنها طلبت الإنفصال عنه بينما رفضت عائلتها ، لتقرر اللجوء للخلع لعله يحسم أمرها .