مدرب نابولي يستعد لمفاجأة برشلونة

وكالات(صدى):

يستعد الإيطالي غينارو غاتوزو مدرب نابولي، لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والمقرر، الثلاثاء المقبل، في سان باولو، وذلك بعد الفوز على بريشيا 2/1 في الدوري الإيطالي.

وأوضح غاتوزو نجم ميلان السابق: ” برشلونة فريق كبير وبإمكانه أن يسبب لنا متاعب، ويجب الإعداد للقاء بشكل جيد، وسنلعب خيارتنا خلاله “؛ فيما لعب أمام بريشيا بمجهود أقل تحسبًا للقاء برشلونة القادم، وعاد للقاء بفضل نجميه الإيطالي لورينزو إنسيني والإسباني فابيان رويز.

وعلق غاتوزو حول الفوز الصعب على بريسشيا: ” يغضبني حين أسمع أن اللعب على ملاعب فرق متأخرة في الترتيب سهل وهذا غير صحيح، أعطيناهم الهدف الأول وبعد ذلك كنا حاسمين، وهذه الأشياء تقلق “؛ بينما قد يُفاجئ الفريق الذي استيقظ مؤخرًا من غفوة عثرات الفريق الكتالوني في مواجهتهما القادمة.