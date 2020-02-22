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  3. ميزة جديدة تكشف التغريدات المضللة لـ «الساسة والشخصيات العامة» على «تويتر»

ميزة جديدة تكشف التغريدات المضللة لـ «الساسة والشخصيات العامة» على «تويتر»

ميزة جديدة تكشف التغريدات المضللة لـ «الساسة والشخصيات العامة» على «تويتر»
وكالات(صدى):

كشف موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” عن ميزة جديدة للمستخدمين تكشف عن المعلومات المضللة للساسة والشخصيات العامة بالتزامن مع قرب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية .

وأكدت مصادر أن تلك الميزة تخضع للإختبار حالياً ، وهي تعمل على ظهور علامات بألوان واضحة للتغريدات التي يتم الإبلاغ عنها ، مع إمكانية تعديل المعلومات المغلوطة .

وسيتم طرح أسئلة للشخص المبلغ للتأكد من صحة معلوماته وما إذا كان يشكك في صحتها بسبب معارضته للرأي المخالف فقط .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8083 ] نشر منذ 7 دقائق

لا تويتر ولا توتر**!!! هههههههههههههههههه
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ماعندي غير الفيس بوك ** لا وناسي الباسورد بعد *** أحسن ***!!! ههههههههههههههههه

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