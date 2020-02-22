ميزة جديدة تكشف التغريدات المضللة لـ «الساسة والشخصيات العامة» على «تويتر»

وكالات(صدى):

كشف موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” عن ميزة جديدة للمستخدمين تكشف عن المعلومات المضللة للساسة والشخصيات العامة بالتزامن مع قرب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية .

وأكدت مصادر أن تلك الميزة تخضع للإختبار حالياً ، وهي تعمل على ظهور علامات بألوان واضحة للتغريدات التي يتم الإبلاغ عنها ، مع إمكانية تعديل المعلومات المغلوطة .

وسيتم طرح أسئلة للشخص المبلغ للتأكد من صحة معلوماته وما إذا كان يشكك في صحتها بسبب معارضته للرأي المخالف فقط .