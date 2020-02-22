ميزة جديدة تكشف التغريدات المضللة لـ «الساسة والشخصيات العامة» على «تويتر»
كشف موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” عن ميزة جديدة للمستخدمين تكشف عن المعلومات المضللة للساسة والشخصيات العامة بالتزامن مع قرب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية .
وأكدت مصادر أن تلك الميزة تخضع للإختبار حالياً ، وهي تعمل على ظهور علامات بألوان واضحة للتغريدات التي يتم الإبلاغ عنها ، مع إمكانية تعديل المعلومات المغلوطة .
وسيتم طرح أسئلة للشخص المبلغ للتأكد من صحة معلوماته وما إذا كان يشكك في صحتها بسبب معارضته للرأي المخالف فقط .
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 15021 ] نشر منذ 28 دقيقة
زين وتسجيل الدخول ترى ذبحنا انسى كلمه السر🙈😊😂
رااايق[ عدد التعليقات: 8083 ] نشر منذ 7 دقائق
لا تويتر ولا توتر**!!! هههههههههههههههههه
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ماعندي غير الفيس بوك ** لا وناسي الباسورد بعد *** أحسن ***!!! ههههههههههههههههه