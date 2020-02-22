براءة جمال وعلاء مبارك من «التلاعب بالبورصة»

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات القاهرة بمصر، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجميع المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة” .

وفي وقت سابق، أحال النائب العام المصري الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها مصريًا بالمخالفة.

وواجه أحد المتهمين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، وغيرها من الاتهامات.