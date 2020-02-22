«الحصيني» : غدًا أول أيام «سعد بلع»

الرياض(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، إن غداً الأحد هو أول أيام سعـد بـلع، وهو النجم السابع من الشتاء وأيامه 13 يوماً؛ حيث أنه آخر أنواء الشتاء ويسمّى “عقرب الدم”.

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحياناً برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري وتكثر فيه الأمطار.

وأضاف خبير الطقس: ” يوافق الرابع من برج الحوت، وتقول العرب “إذا طلع الحوت البرد يموت”، وتقول “إذا طلع بلع اقتحم الربع -ولد الإبل-ولحق أهله الهبع، و-هو ولد الإبل آخر النتاج، وصيد المرع وصار في الأرض لمع-من العشب حيث يكثر فيه الفقع”، ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر، وفيه هجرة الدحروج المطوق ” .