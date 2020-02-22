أمانة الشرقية تشارك بملتقى الاستثمار البلدي فرص بالرياض

محمد السعران(صدى):

أمين الشرقية: الأمانة تعمل على تعزيز وتنمية إيرادات المنطقة وحصر ١٥ ألف فرصة استثمارية للأعوام القادمة

تشارك أمانة المنطقة الشرقية في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، والذي يوفر فرص استثمارية في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: بأن مشاركة أمانة المنطقة الشرقية في ملتقى فرص تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية، خاصة في المحافظات والمدن التابعة للأمانة، وعرض كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بكافة وكالاتها وإدارتها للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص.

وأكد بأن الأمانة تسعى إلى خلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية و إتاحتها أمام المستثمرين، حيث حصرت الأمانة ١٥ ألف فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية للأعوام القادمة في العديد من المجالات وتم حصر أصول ملكيتها للأمانة، كما حرصت أمانة المنطقة الشرقية من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات إلى تنوع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة، والتي بدورها ستُساهم في النمو الاقتصادي للمنطقة، وتحقق تطورا كبيرا في تنمية إيراداتها.

وأشار معاليه الى أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تعزيز وتنمية إيرادات المنطقة، موضحا أن ملتقى “فرص” سيحقق فوائد كبيرة لجميع المشاركين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على نطاق واسع، وكذلك التعريف بالخدمات المقدمة من قِبل أمانة المنطقة الشرقية، حيث يعد ملتقى الاستثمار البلدي ‘فرص’ الأول من نوعه في التعريف بالاستثمار البلدي و وجهة للراغبين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وبالمنطقة الشرقية على وجه الخصوص لما تتميز به المنطقة من ثقل وأهمية، سواء من ناحية اقتصادية، أو جغرافية .

ولفت الى أن الأمانة ستشارك في الملتقى من خلال جناح تسعى من خلاله إلى تعزيز تواجدها في الملتقى، باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة باستخدامها لأحدث التقنيات، ومنها الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والشاشة التفاعلية، كما حافظت أمانة المنطقة الشرقية على هويتها التاريخية من خلال تصميم جناحها المستمد من تراث المنطقة الشرقية العريق، حيث دمجت التقنيات الحديثة، بتصميم الجناح التاريخي، لتشكل بذلك لوحة فنية تخطف أنظار الزائرين.

وشدد معاليه على أن سقف توقعات أمانة المنطقة الشرقية مرتفع من مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي، حيث بدأت استعدادات وتجهيزات فريق الأمانة على مدار ٣ أشهر قبل انطلاق الملتقى، والذي يتوافق مع حجم الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتجهيزات الكبيرة في هذا الملتقى، وتأمل الأمانة إلى جلب الاستثمارات بالمنطقة الشرقية، وتعريف كافة المستثمرين والمستفيدين أيضا بالفرص الاستثمارية المتاحة والمطروحة، و الخدمات والتسهيلات التي تقدمها أمانة المنطقة الشرقية لعموم المستفيدين، مشيرا الى أن جميع الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة تهدف إلى تنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيا وخدميا والإسهام في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لمسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعمًا لرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة.