بالفيديو.. والدة حلا الترك توجه رسالة مؤثرة لأبنهائها بغناء: «معقول أنساك»

أميرة خالد(صدى):

ظهرت منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، في مقطع فيديو حزين ومؤثر وهي تؤدي أغنية وجدانية للفنان اللبناني فضل شاكر والتي تتحدث عن الفراق والبعد، الأمر الذي قد يعد رسالة عم ابتعاد ابنتها عنها وشعورها بالحزن.

وكشف الفيديو، عن والدة حلا الترك وهي تغني متأثرة بكلمات ” معقول أنساك ” لفضل شاكر وسط تصاعد الخلافات بينها وبين أبنائها وخاصةً حلا التي انتشرت أنباء عن رغبتها في التقدم بشكوى ضد والدتها منى السابر إلى النيابة بسبب خلافاتها مع جدتها.

وكانت حلا، قد تعرضت في وقت سابق للكثير من الانتقادات بعد ظهورها في برنامج ” كاربول كاريوكي ” الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة دبي إلى جانب الفنانة اليمنية أروى؛ حيث تجاهلت فضل والدها المنتج محمد الترك ووالدتها منى السابر؛ ليتهمها البعض بنكران الجميل.