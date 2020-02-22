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تسجيلات صوتية تكشف فضيحة جديدة لشقيق «أردوغان»

تسجيلات صوتية تكشف فضيحة جديدة لشقيق «أردوغان»
أنقرة(صدى):

في فضحة فساد تركية جديدة ، كشفت تقارير استقصائية عن تفاصيل استغلال شقيق أردوغان نفوذه لتعيين الأقرباء الغير أكفاء في وظائف الدولة وتمييزهم عن غيرهم من ذوي الكفاءة وإهدار حقوق الآخرين .

ووفقاً لتسجيلات القضية التي تم التحقيق فيها عام 2013 ضمن تهم متصلة بالكسب غير المشروع والفساد التي تورط بها “أردوغان ” عندما كان رئيس للوزراء ، فإن شقيقه مصطفى تواصل مع رئيس هيئة دعم وتشجيع الاستثمار التركية السابق إيلكر آيجي لتوظيف قريب “أردوغان ” ” فولكان أوردر ” بإحدى الشركات التي يقودها أو يتمتع بعلاقات جيدة معها .

كما كشفت التسجيلات الصوتية طلبه تعيين شقيقة “أوردر ” معه في نفس الشركة والمدينة ، رغم اعتراف رئيس الهيئة بأن وجوده قد يسبب المشكلات وأنه غير كفء لتلك الوظيفة ، لكنه وافق على تعيينه في الخطوط الجوية التركية معترفاً بأنه ” لن يجذب أحد هناك ” ، مع عدم قدرته على التعامل السليم في الشركة التابعة لهيئة دهم الإستثمار .

وأثارت الفضيحة غضب عارم في الشارع التركي ، خاصةًوسط ارتفاع نسبة البطالة وتردي الأوضاع الإقتصادية .


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