بالفيديو والصور.. بومبيو يجري زيارة لقاعدة الأمير سلطان الجوية

الرياض(صدى):

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، زيارة لقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة؛ حيث التقى الضباط والجنود الأمريكيين بالقاعدة، في إطار الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين المملكة والولايات المتحدة.

وأكد مايك بومبيو، على تصميم أمريكا على الوقوف بجانب المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية؛ فيما كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أن الزيارة تأتي في إطار تأكيد التزام أمريكا بأمن المملكة وضمان الاستقرار في منطقة الخليج.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى المملكة الخميس، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- حيث بحث خلال اللقاءين العلاقات المتميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.