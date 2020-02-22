لوشيسكو وكاريلي يتأهبان للمواجهة

نواف السالم(صدى):

يستعد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، والبرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الاتحاد، للمواجهة بينهما في قمة الحولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

واعتمد مدرب الهلال على الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق، إلى جانب سلمان الفرج لقيادة خط الوسط؛ فيما يحتفظ الروماني بمحمد كنو على مقاعد البدلاء، إلى جانب السوري عمر خربين المهاجم، وسط غياب هتان باهبري لاعب الوسط بسبب الإصابة، إلى جانب الثلاثي علي البليهي ومحمد الشلهوب وعبد الله عطيف للسبب ذاته.

وعلى جانب آخر، قرر فابيو كاريلي، الاعتماد على كريم الأحمدي لقيادة خط الوسط، فيما لم تحدد مشاركة أنيس البدري العائد من الإصابة في خط الوسط، على الرغم من تحقق الجهازين الفني واللياقي من اكتمال جاهزيته ومشاركته في التدريبات الأخيرة؛ بينما سيضع التكتيك الخاص في الاجتماع الفني الذي يعقد ظهر اليوم، في معسكر الفريق في أحد فنادق الرياض.