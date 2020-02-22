رجل يعرض زوجته وأمه على راغبي المتعة الحرام مقابل الأموال

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة صادمة لقيام أحد الأشخاص باستغلال زوجته ووالدته لجني الأموال من خلال عرضهما على راغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة معهما وجني الأموال عن طريق ذلك.

وقالت الزوجة أمام القاضي بعد القبض عليهم، أنها لم تكن تعرف أن أسرة الزوج تعمل في الدعارة: “أنا بريئة هو اللي أجبرني على ممارسة الزنا مع راغبي المتعة، مقابل مبلغ مالي في الليلة قدره 1300 جنيه”؛ لافتة إلى أنها صدمت بعدما هددها زوجها بالطلاق، وإجبارها على استقطاب راغبي المتعة الحرام، من خلال الاتصال بأرقام عشوائية.

وأوضحت الفتاة، أن زوجها ووالده، كانا يقيمان حفلات جنس جماعي، في شقة مستأجرة؛ حيث أنهما يقدمان زوجتيهما إلى راغبي المتعة، ويصوراهما أثناء العلاقة المحرمة، مقابل مبالغ مالية، تراوحت بين 1300 إلى 5 آلاف جنيه مصري؛ فيما أنشأ الابن صفحة على موقع “فيسبوك”، لاستقطاب الرجال.