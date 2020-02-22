بالفيديو.. سعر ومواصفات أحدث سيارة صينية رباعية الدفع

بكين(صدى):

رفعت شركة جيلي الصينية للسيارت الستار عن سيارتها الجديدة رباعية الدفع Coolray ، والتي تمكنت من تحقيق مبيعات كبيرة في وقت قياسي .

وبلغ سعر السيارة 26 ألف دولار ، وهو سعر متوسط ساعد على الإقبال على السيارة في مختلف دول العالم .

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل أنيق يوحي بالمغامرة وحجم مناسب ، ومقصورة مريحة زودت بمقاعد جلدية مزينة بعناصر من التيتانيوم اللماع المتداخل مع الجلد ، فضلاً عن أنظمة المالتيميديا والشاشات اللمسية وأنظمة الأمان كمنع إنزلاقها عن المنحدرات .

أما محرك السيارة هو محرك بنزين إقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.