بالفيديو.. حقيقة مقطع طريف لمشجع وصف الدوري بـ«السَّكَّة»

وكالات(صدى):

تكشفت معلومات جديدة عن حقيقة المقطع الطريف لمشجع ” شوف شغلك أحسن من هذا الدوري السكة”.

واتضح من البحث عن حقيقة المقطع أنه تم تصويره في الكويت، لمشجع كويتي عبر عن امتعاضه من مستوى المباراة التي شاهدها بين فريقي العربي والتضامن.

وقال المشجع بطريقة طريفة لمراسل إحدى القنوات “أحسن لك يا أخي تجلس مع أطفالك أو مع زوجتك “، مضيفا :“يا أخي روح شوف شغلك أحسن من هذا الدوري السكة”.

وكان متداولوا المقطع زعموا أن المشجع يتحدث عن دوري الأمير محمد بن سلمان، واتضح أنه مشجع وشاهد مباراة في الدوري الكويتي، وعبر عن استيائه من مستوى الفريقين.