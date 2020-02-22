صحة حفر الباطن تفعل اليوم السعودي للزواج الصحي في منشآتها الصحية

بدر الحارثي(صدى):

تزامناً مع اليوم السعودي للزواج الصحي فعلت صحة حفر الباطن أركان توعوية في منشآتها الصحية لنشر الوعي الصحي بأهمية الفحص المبكر ما قبل الزواج ، واستهدفت الزوار والمراجعين لتعريفهم وتوعيتهم بالأمراض وآثارها على المجتمع وطرق الحد من انتشارها بالفحص ، بهدف حماية الزوجين من الأمراض المعدية، وإنجاب أبناء أصحاء.ورفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع ، والجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن نفذت برامج توعوية في المنشآت التعليمية وعبر الوسائل الإعلامية لتعريفهم بأهمية هذه الفحوصات ما قبل الزواج، لحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية».

وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الأيام العالمية والمحلية ، عبر جميع الوسائل لتوعية المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة .