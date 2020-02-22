بالفيديو.. تويوتا تستعد للكشف عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة تويوتا إنها تستعد لطرح سيارتها الكروس أوفر الجديدة، خلال فعاليات معرض جنيف القادم، وضمن عرض تقديمي خاص؛ حيث ستزيح الستار عن سيارة SUV جديدة كليا من الفئة B في المعرض الذي يُقام يوم 3 مارس القادم.

وستطرح الشركة، مركبة مزودة بأنظمة دفع رباعي ومحركات هجينة صديقة للبيئة، وهيكل مرتفع عن الأرض يمكنها من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة؛ فيما من الممكن أن تكون النموذج الأحدث من مركبات CH-R الكروس الشهيرة

وفي سياق متصل، ستقوم تويوتا خلال المعرض، بالكشف عن النموذج الجديد من سيارات Yaris الاقتصادية المخصصة للسوق الأوروبية، إضافة إلى النموذج الأحدث من سيارات RAV4 رباعية الدفع الشبابية.