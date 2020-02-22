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«العدل» توضح الإجراءات المتبعة حال اعتراض المرأة على حكم «النفقة»

«العدل» توضح الإجراءات المتبعة حال اعتراض المرأة على حكم «النفقة»
فهد القزيز(صدى):

أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة الإعتراض على حكم الدائرة القضائية الناظرة في قضية النفقة .

وقالت أنه في حال قبول الإعتراض تتم إعادة النظر في الحكم الصادر وفتح باب المرافعة ، وفي حال رفض الإعتراض وقرار المحكمة بالإبقاء على الحكم الصادر يمكن للمرأة رفع المعاملة لمحكمة الإستئناف .

وأشارت “العدل ” أن محكمة الإستئناف تنظر في القضية حينها ، واذا تم تأييد حكم الدائرة القضائية يتم إشعار المرأة برفض الإعتراض .

جاء ذلك ، رداً على امرأة أكدت رفض الدائرة القضائية اعتراضها على حكم النفقة ، متسائلة حول الإجراءات التي يمكن إتباعها لإعادة النظر في الحكم .


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