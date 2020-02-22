طرق تفادي الألم الناتج عن ارتداء الكعب العالي

أميرة خالد(صدى):

من الممكن تجنب الألم الناتج عن ارتداء الكعب العالي، وذلك من خلال تجربة الحذاء قبل اقتنائه؛ فيما من الأفضل اختيار الكعب العالي العريض بدلا من المسماري، الذي يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية.

ويجب وضع بطانة الأحذية داخل الكعب العالي لتفادي الألم، فيما يمكن تثبيت شريط لاصق شفاف أو مشابه للون الجلد بين إصبعي القدم الرابع والأوسط؛ لأنه يوجد عصب بين هذين الإصبعين يتسبّب في أوجاع شديدة عند ارتداء الكعب.

ومن المهم الاعتناء بنظافة وصحة القدمين وقص أظافر القدم، بالإضافة إلى التخلص من بقايا البشرة الميتة؛ كما يُنصح باستخدام رذاذ توسيع الأحذية مع الأحذية العالية؛ لأنّه عادة ما تكون منطقة إصبع القدم فيها ضيقة، وأخذ حمام القدم المريح للاسترخاء قبل ارتداء الكعب.

ويعد الشامبو الجاف مثالي لتجنب الانزلاق، والحد من احتكاك القدم داخل الحذاء، وتخفيف الألم، ومنع حدوث تقرحات لبشرة القدم؛ بالإضافة إلى وضع هلام السيليكون داخل مقدمة الكعب للتخلص من ألم الكعب، ووضع الحذاء في الثلاجة يعدّ حيلة قديمة، لكنها فعالة للغاية، وقاعدة الكعب يجب ألّا تتجاوز 4 أو 7 سنتيمترات.