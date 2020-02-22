بالصور.. بصمات 4 مواطنين في السينما العالمية

أميرة خالد(صدى):

يعد المواطن خالد الرواف المولود بالقصيم، هو أول عربي يظهر في أفلام هوليوود قبل 83 عاماً، حيث تألق في فيلم «I Cover The War» «أنا أغطي الحرب» عام 1937، حينما قام بدور حارس بدوي.

وشاركت دينا الشهابي المولودة في الرياض، في بطولة الفيلم الأمريكي «أميرة وسام» الصادر عام 2014، فضلًا عن المسلسل الدرامي «CIA Tom Clancy›s Jack Ryan» – الذي صدر نهاية أغسطس 2018، بينما أصدرت عهد كامل، فيلمها القصير الأول «القندرجي».

وحصل الفيلم على الجائزة الذهبية الأولى من مهرجان بيروت الدولي عام 2012، فيما شاركت عائشة هارت في إنتاجات كبرى بما فيها مسلسل «أتلانتيس» الذي يُذاع عبر الإذاعة البريطانية، والمسلسل البوليسي «Line of Duty»، والفيلم البريطاني «Honor»، والفيلم الأمريكي «كوليت»، والمسلسل البريطاني «A Discovery Of Witches».