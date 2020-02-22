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شركة طيران تمارس العنصرية ضد المسلمين وتطالب بإجراءات لتفتيشهم

شركة طيران تمارس العنصرية ضد المسلمين وتطالب بإجراءات لتفتيشهم
دﺑلن(صدى):

في دعوة عنصرية، طالب الرئيس التنفيذي لشركة «رايان اير» الأيرلندية للطيران مايكل أو ليري بإجراء تحديد نمطي لمواصفات المسلمين في المطارات.

ووصف مايكل المسلمين بأنهم «مصدر التهديد» متسائلا: من هم المفجرون؟إنهم رجال يسافرون بمفردهم.

ويُعرف مايكل بتصريحاته المثيرة للجدل، فقد دعا في وقت سابق إلى فرض ضريبة بدانة على الركاب ذوي الوزن الزائد، كما تحدث عن تحصيل أموال مقابل استخدام الركاب للمرحاض على متن الطائرات.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2053 ] نشر منذ 25 دقيقة

هنا يعبَّر عن ذالك ب ” الطيران في حالة مسلم ” او مسلم أثناء السفر جوا. لذا احب السفر برّا حسب الإمكان.

[ عدد التعليقات: 94238 ] نشر منذ 21 دقيقة

مفروض يطردونه من منصبه ، مايستاهل ان يامر وينهى بعنصريه ..

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