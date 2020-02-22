شركة طيران تمارس العنصرية ضد المسلمين وتطالب بإجراءات لتفتيشهم
في دعوة عنصرية، طالب الرئيس التنفيذي لشركة «رايان اير» الأيرلندية للطيران مايكل أو ليري بإجراء تحديد نمطي لمواصفات المسلمين في المطارات.
ووصف مايكل المسلمين بأنهم «مصدر التهديد» متسائلا: من هم المفجرون؟إنهم رجال يسافرون بمفردهم.
ويُعرف مايكل بتصريحاته المثيرة للجدل، فقد دعا في وقت سابق إلى فرض ضريبة بدانة على الركاب ذوي الوزن الزائد، كما تحدث عن تحصيل أموال مقابل استخدام الركاب للمرحاض على متن الطائرات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54565 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا يسكر طول اليل
ويقوم يجيب إراء وهو سكران🍾🥃🤔
abdul[ عدد التعليقات: 2053 ] نشر منذ 25 دقيقة
هنا يعبَّر عن ذالك ب ” الطيران في حالة مسلم ” او مسلم أثناء السفر جوا. لذا احب السفر برّا حسب الإمكان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94238 ] نشر منذ 21 دقيقة
مفروض يطردونه من منصبه ، مايستاهل ان يامر وينهى بعنصريه ..