اغتصاب متزوجة أغوتها صديقة السوء بتكوين صداقات مع الرجال

أبو ظبي(صدى):

تعرضت سيدة أربعينية، في الإمارات، للاغتصاب، بعدما استجابت لنصيحة صديقتها السوء بضرورة الانطلاق، وتجربة أشياء جديدة في الحياة، وتكوين صداقات مع الرجال، حتى تتخلص من ملل حياتها الزوجية.

وكانت صديقة السوء، قد أغوت المجني عليها بضرورة الانطلاق، مؤكدة لها بأنها تخسر الكثير في حياتها الروتينية المملة، ولا يوجد خطأ في تكوين صداقات مع رجال.

واستجابة لوساوس الصيقة السوء، وافقت المجني عليها على إضافة أول صديق عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادلت معه الصور وأرقام الهواتف حتى أقنعها بالخروج معه.

وذهبت الزوجة للقاء صديقها في وقت متأخر من الليل، وبعد انتهاء السهرة وعند عودتها لسيارتها، فوجئت بشخص غريب يقودها نحو سيارته، فهم صديقها بمساعدتها، لكن واجهه المعتدي وأخبره بأنه يعرف كل شيء عن علاقتهما، وسيفضحه إذا لم يغادر المكان حالاً، ومن ثم اغتصبها.