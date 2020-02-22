علاء مبارك يٌلمح إلى وجود تزوير بقضية التلاعب في البورصة ويطالب بالتحقيق

القاهرة(صدى):

أكد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على وجود تزوير بقضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها هو وشقيقه جمال، غرضه دفن الحقيقة.

وقال علاء مبارك: أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غدًا إن شاء الله أن يتم التحقيق لكشف التزوير الغير مسبوق الذي تم في هذه القضية.

وأضاف: وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل، والحمد لله.

يُذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين بالقضية، التي تعود أحداثها إلى عام 2012، إلى الجنايات، لمحاكمتهم بما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم على علاء وجمال مبارك وآخرين فى اتهامهم بقضية التلاعب بالبورصة.