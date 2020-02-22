فضيحة جديدة تورط شقيق أمير قطر في ضرب واغتصاب ممرضة أمريكية

ماجد القزيز(صدى):

في فضيحة جديدة تطال الأسرة الحاكمة في قطر، تورط خالد بن حمد آل ثاني، شقيق الأمير القطري، في واقعة اعتداء وحشي واغتصاب لممرضة أمريكية.

وتبين أن خطيب الضحية، هو الدكتور الأمريكي ماثيو أليندي، الذي كان يعمل لدى شقيق الأمير المدلل، وهدده بالقتل وهرب من قطر.

وكان الطبيب قد تقدم بدعوى في وقت سابق، ضد خالد بن حمد، موضحا أنه طُلب منه في كثير من الأحيان البقاء لمدة 36 ساعة متواصلة، أثناء حفلاته وسهراته، ثم تم احتجازه فعليا كرهينة، بعدما تعرض للإصابة بينما يحاول الهرب من أعلى أسوار القصر.

وطالب أليندي، في الدعوى القضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية، بمبلغ إجمالي 34 مليون دولار، عبارة عن أجور غير مدفوعة وساعات عمل إضافية، وتعويض عن الفصل التعسفي والإصابات البدنية وغيرها من الممارسات الخاطئة.

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