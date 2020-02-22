مليون جنيه تعويضًا لسيدة أصيبت بالإيدز من زوجها

القاهرة(صدى):

ألزمت محكمة في مصر، رجلا بدفع مبلغ مليون جنيه مصري لزوجته، بعدما تسبب في إصابتها بمرض الإيدز، حيث لم يخبرها بحقيقة مرضه قبل الزواج.

وكانت الزوجة قد اكتشفت مرضها بالإيدز أثناء متابعتها للحمل مع أحد الأطباء، عقب إجراءها للتحاليل الطبية اللازمة، وبعد سؤالها إن كان أحد من أهلها مصاباً بالمرض، ما تسبب في صدمة لها.

وبدأت الزوجة في متابعة الزوج وأحواله، واكتشفت أنه يتعاطى أدوية لعلاج الإيدز، وعلمت أنه كان يعالج من المرض من قبل زواجها وتزوجها وهو يعلم بحقيقة مرضه.